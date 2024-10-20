مصرع طفل إثر الفيضانات في كينشاسا

لقي طفل حتفه السبت في كينشاسا إثر فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما اعلن حاكم المدينة الأحد.



وفي وسط العاصمة، فاضت الأنهر الصغيرة والقنوات وشبكات الصرف الصحي غامرة بمياهها الممرات الرئيسية لا سيما في حي ليميت الصناعي السبت.



وقال حاكم كينشاسا دانييل بومبا: "نأسف لوفاة طفل يبلغ عامين بالقرب من نهر كالامو".



ودعا بومبا في مقطع مصور أرسل إلى وسائل الإعلام سكان كينشاسا إلى "عدم إلقاء القمامة" في أنابيب المياه.



ورأى أنه "صحيح أن تغير المناخ موجود، ولكن إذا اتخذنا الاحتياطات اللازمة، فسنتجنب وقوع أضرار جسيمة".

