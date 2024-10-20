الرئيس الصربي يتحدث إلى بوتين للمرة الأولى مرة منذ عامين ونصف عام

تحدث الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الأحد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف للمرة الأولى منذ عامين ونصف عام، بينما من المنتظر اتخاذ قرار بشأن مشاركة فوتشيتش في قمة مجموعة بريكس الأسبوع المقبل.



ورفضت صربيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا اثر غزوها أوكرانيا وحافظت على علاقات وثيقة وودية معها.



ولكن منذ الغزو الروسي، دانت صربيا انتهاك وحدة الأراضي الأوكرانية، كما أجرى فوتشيتش محادثات محدودة مع بوتين.



وقال فوتشيتش في رسالة عبر الفيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "شكرت الرئيس بوتين بشكل خاص على ضمان قيام روسيا بتوفير كميات كافية من الغاز لصربيا هذا الشتاء".



وفي أول محادثات مع بوتين منذ أيار 2022، كرر فوتشيتش تأكيده أن صربيا لن تغيّر موقفها في ما يتعلق بالعقوبات على روسيا ربطًا بالنزاع في أوكرانيا.



وأشار إلى أن "صربيا لن تفرض عقوبات على الاتحاد الروسي. هذا الأمر لن يتغير".