جونسون: إجراء تحقيق حول تسريب وثائق مخابرات أميركية سرية

أكد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أن تحقيقا يجري حول تسريب وثائق مخابرات أميركية سرية تتعلق باستعدادات إسرائيل لضرب إيران.



وفي تعليق لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية، كشفجونسون أن جلسة سرية ستعقد...نتابع ذلك عن كثب"، وذلك من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.