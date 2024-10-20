وزير الدفاع الإسرائيلي: ننتقل الآن من مرحلة هزيمة حزب الله إلى تدميره...والأسرى يمدوننا بالمعلومات

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد إن الجيش يكثف قصفه لمواقع حزب الله في قرى جنوب لبنان على طول الحدود بين البلدين.



وصرّح غالانت خلال تفقده الجنود عند الحدود "نحن لا نهزم العدو فحسب، بل ندمره في كل القرى على طول الحدود، في الأماكن التي خطط حزب الله لاستخدامها منصات لشن هجمات ضد إسرائيل".



وأضاف غالانت "هدفنا هو تطهير المنطقة من منشآت حزب الله بشكل كامل حتى يتمكن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم".



وتابع "لدينا أسرى من حزب الله يمدوننا بالمعلومات".