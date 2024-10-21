12 جريحا في ضربات روسية على خاركيف

أصيب 12 شخصا على الأقل مساء الأحد في ضربات روسية على خاركيف، ما تسبب بانقطاعات للكهرباء في هذه المدينة الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا، حسبما أعلنت الشرطة والسلطات المحلية.



ويأتي هذا القصف في وقت تخشى السلطات الأوكرانية من بدء حملة هجمات روسية جديدة على البنية التحتية المدنية للطاقة في البلاد، كما حدث في شتاء 2022 و2023، وهي وسيلة استخدمتها موسكو آنذاك لإغراق ملايين الأوكرانيين في البرد والظلام، وبالتالي الضغط على كييف.



وقالت الشرطة في بيان على تلغرام "حوالى الساعة 22,00 (19,00 ت غ)، قصف الروس ثلاثة أحياء في خاركيف (...) وأصيب 12 مدنيا هم سبع نساء تتراوح أعمارهن بين 22 و83 عاما وخمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 21 و38 عاما".



ووفقا للمصدر نفسه، "تضررت مجمعات سكنية ومرائب ومحطات وقود ومنازل وسيارات" فيما يعمل عمال الإنقاذ في المواقع المتضررة.

