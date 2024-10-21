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روسيا تصف تصريحات واشنطن عن الاستعداد لإجراء محادثات نووية بأنها “خداع”

أخبار دولية
2024-10-21 | 00:17
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روسيا تصف تصريحات واشنطن عن الاستعداد لإجراء محادثات نووية بأنها “خداع”
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روسيا تصف تصريحات واشنطن عن الاستعداد لإجراء محادثات نووية بأنها “خداع”

 وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات أدلت بها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الآونة الأخيرة عن استعداد واشنطن لإجراء محادثات نووية دون شروط مسبقة مع روسيا والصين وكوريا الشمالية بأنها “خداع”.

وأضاف لافروف في حديث لمجلة أرغومنتي آي فاكتي الروسية بأن “الدعوة للحديث عن الاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة النووية دون شروط مسبقة خداع”.

وتابع “ما المقصود بعبارة “دون شروط مسبقة؟، هذا يعني أن الأميركيين يحتفظون بالحق في إعلاننا عدوا في وثائقهم العقائدية”.

وقال البيت الأبيض في مذكرة إلى منظمة نيهون هيدانكو اليابانية، وهي حركة شعبية من الناجين من القنبلتين الذريتين من هيروشيما وناغازاكي، إنه “مستعد للدخول في محادثات مع روسيا والصين وكوريا الشمالية دون شروط مسبقة للحد من الخطر النووي“. ومنظمة نيهون هيدانكو فازت هذا العام بجائزة نوبل للسلام اعترافا بجهودها في مجال مكافحة الأسلحة النووية.

وقال وزير الخارجية الروسي إن البيان يعني أن واشنطن تحتفظ بالحق في الإعلان رسميا عن أن هدفها هو إلحاق “هزيمة استراتيجية” بروسيا في ساحة المعركة.

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