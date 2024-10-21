سفينتان حربيتان أميركية وكندية تعبران مضيق تايوان

أبحرت سفينتان حربيّتان، إحداهما أميركيّة والأخرى كنديّة، الأحد عبر مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البرّ الرئيسي للصين، بعد ستة أيام على مناورات عسكرية أجرتها بكين في هذا الممر الملاحي الرئيسي، حسبما أعلنت البحرية الأميركية الاثنين.



وقال الأسطول الأميركي السابع في بيان إن المدمرة الأميركية ذات الصواريخ الموجهة يو إس إس هيغنز والفرقاطة البحرية الملكية الكندية إتش إم سي إس فانكوفر "أجرتا عبورا روتينيا لمضيق تايوان في 20 تشرين الأول ".



وأضاف أن هذه العملية "أظهرت التزام الولايات المتحدة وكندا مبدأ حرية الملاحة لكل الدول".



ويأتي ذلك بعد ستة أيام على مناورات عسكرية صينية لتطويق تايوان.



وكانت الصين نشرت خلال هذه المناورات طائراتها وسفنها الحربية، مؤكدة أنها لن تتخلى "أبدا" عن خيار "استخدام القوة" لغزو تايوان التي تعتبرها إحدى مقاطعاتها التي يجب إعادة توحيدها مع بقية أراضيها.