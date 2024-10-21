زلزال بقوة 5,8 درجات في شرق اندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5,8 درجات جزيرة في شرق اندونيسيا الإثنين، بحسب ما أفاد المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، من دون الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أضرار.



وضرب الزلزال جزيرة تابات في بحر مالوكا عند الساعة 10,24 (03,24 ت غ)، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات.



ولم يتم الابلاغ عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا في الجزيرة التي يناهز عدد سكانها 50 ألف نسمة.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الاندونيسية عدم وجود أي تحذير من حصول موجات مدّ (تسونامي).