روسيا تعلن إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 18 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.



وذكرت الوزارة على تطبيق تيليغرام، أن 11 طائرة مسيرة أُسقطت فوق أراضي منطقة روستوف، بينما جرى إسقاط بقية الطائرات فوق مناطق بريانسك وكورسك وأوريول.