زلزال بقوة 5.7 درجات يهز إقليم سان خوان في الأرجنتين

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 5.7 درجات هز إقليم سان خوان في الأرجنتين الأحد.



وأفاد المركز بأن الزلزال كان على عمق 110 كيلومترات.



ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.