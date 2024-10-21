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رئيسة مولدوفا: الانتخابات واجهت هجوما "لم يسبق له مثيل"

أخبار دولية
2024-10-21 | 01:07
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رئيسة مولدوفا: الانتخابات واجهت هجوما &quot;لم يسبق له مثيل&quot;
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رئيسة مولدوفا: الانتخابات واجهت هجوما "لم يسبق له مثيل"

أعلنت رئيسة مولدوفا مايا ساندو أن بلادها واجهت هجوما "لم يسبق له مثيل" على انتخاباتها الرئاسية والاستفتاء حول عضوية الاتحاد الأوروبي الأحد.

وكشفت أن منظمات إجرامية مدعومة من قوى خارجية حاولت شراء ما يصل إلى 300 ألف صوت لتقويض العملية الانتخابية.

وقالت في بيان مكتوب وزعه فريقها: "نحن بانتظار النتائج النهائية وسنرد بقرارات حازمة".

وكانت استطلاعات الرأي أشارت إلى أن ساندو ذات التوجه المؤيد للغرب تتقدم بفارق مريح على منافسيها العشرة في انتخابات الرئاسة، ومع ذلك سيتحتم إجراء جولة إعادة في الثالث من تشرين الثاني إذا لم تحصل ساندو على نسبة 50 بالمئة اللازمة للفوز من الجولة الأولى.

أخبار دولية

مولدوفا

مايا ساندو

انتخابات

عضوية

الاتحاد الأوروبي

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