المقاومة الإسلامية في العراق: قصفنا هدفًا عسكريًا في الجولان السوري المحتل بواسطة الطيران المسير

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان صباح اليوم "أنها قصفت هدفا عسكريا في الجولان السوري المحتل بواسطة الطيران المسير".



وقالت في بيان: هاجم عناصر المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاثنين 21-10-2024، هدفا عسكريا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير.



وأكدت "استمرار العمليات بوتيرة متصاعدة".