وزير الدفاع الأميركي: نشر نظام ثاد المضاد للصواريخ في إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الجيش الأميركي سارع إلى نشر نظامه المتقدم المضاد للصواريخ في إسرائيل، قائلا إنه "في مواقعه الآن".



ورفض أوستن ذكر ما إذا كان نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" جاهزا للعمل، لكنه قال: "لدينا القدرة على تشغيله بسرعة كبيرة ونحن نسير على نفس النهج الذي نطمح إليه".