القناة العامة التركية تعلن وفاة الداعية فتح الله غولن

أعلنت القناة التركية العامة "تي آر تي" وفاة الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، وذلك نقلا عن حسابات على منصات تواصل ومواقع إلكترونية قريبة من حركته.



وأشارت القناة الى أن غولن الذي يتهمه الرئيس رجب طيب إردوغان بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في العام 2016، توفي "الليلة الماضية في المستشفى".