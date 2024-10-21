انقسام حاد بين الناخبين في مولدافيا بشأن الانضمام الى الاتحاد الأوروبي

أظهر الاستفتاء الذي أجري الأحد في مولدافيا بشأن الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، انقساما حادا بين الناخبين بحسب نتائج شبه نهائية نشرتها اللجنة الانتخابية الإثنين.



وبعدما تقدّم الرفض في النتائج الأولية التي صدرت بعد إقفال مراكز التصويت مساء الأحد، عزّز فرز أصوات المغتربين التوجه المؤيد لإدراج الانضمام الى التكتل القاري كهدف في دستور هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.



وبعد فرز أكثر من 98 بالمئة من الأصوات، تتقدم الموافقة على الانضمام الى الاتحاد الأوروبي بنسبة 50,08%.



وأجري الاستفتاء بمبادرة من رئيسة مولدافيا مايا ساندو التي قطعت العلاقات مع موسكو وتقدمت بطلب انضمام إلى الاتحاد الأوروبي عقب غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022.



وفي الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد أيضا، تصدرت ساندو الساعية لدورة ثانية، السباق بحسب النتائج الصادرة الإثنين. وأظهرت النتائج حصولها على 42 بالمئة من الأصوات.



وستواجه في الدورة الثانية في الثالث من تشرين الثاني ألكسندر ستويانوغلو، المدعي العام السابق البالغ 57 عاما والمدعوم من الاشتراكيين المؤيدين للروس الذي سجل نتيجة أفضل من المتوقع بحصوله على نحو 26 بالمئة من الأصوات.

