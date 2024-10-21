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الأمين العام للناتو: إرسال قوات كورية شمالية إلى أوكرانيا سيشكّل "تصعيدا كبيرا"
أخبار دولية
2024-10-21 | 03:48
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الأمين العام للناتو: إرسال قوات كورية شمالية إلى أوكرانيا سيشكّل "تصعيدا كبيرا"
اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته الإثنين أن إرسال كوريا الشمالية جنودا للقتال الى جانب القوات الروسية في أوكرانيا سيشكّل "تصعيدا كبيرا".
وكتب روته على منصة إكس "تحدثت مع الرئيس الكوري الجنوبي (يون سوك يول) بشأن الشراكة الوثيقة بين الناتو وسيول"، مضيفا أنّ "إرسال قوات من قبل كوريا الشمالية للقتال مع الروس في أوكرانيا سيشكّل تصعيدا كبيرا".
أخبار دولية
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