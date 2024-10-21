وزير الخارجية الإيراني سيتوجه إلى البحرين والكويت اليوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي، أن الوزير عباس عراقجي سيتوجه إلى البحرين والكويت اليوم الاثنين.