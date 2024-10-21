موسكو تؤكد أن تحالفها مع بيونغ يانغ ليس موجها ضد سيول

أكدت روسيا أن تحالفها مع كوريا الشمالية ليس موجها ضد كوريا الجنوبية، وذلك بحسب ما قال سفير موسكو في سيول بعد استدعائه الى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية احتجاجا على نشر قوات من بيونغ يانغ في روسيا.



وأكدت السفارة الروسية في سيول في بيان، أن السفير غيورغي زينوفييف شدد خلال لقائه مسؤولين دبلوماسيين كوريين جنوبيين على أن "التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية يتمّ في إطار القانون الدولي وليس موجها ضد المصالح الأمنية للجمهورية الكورية".