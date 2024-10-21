منظمة الصحة العالمية ستجلي ألف امرأة وطفل مرضى ومصابين من غزة "خلال الأشهر المقبلة"

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية لأوروبا الإثنين في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنه سيتم إجلاء ما يصل إلى ألف امرأة وطفل مصابين ومرضى من قطاع غزة "خلال الأشهر المقبلة".



وقال هانس كلوغه إن إسرائيل تعهدت بالسماح بحوالى "ألف عملية إجلاء طبية إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة"، موضحا أن منظمة الصحة ستقوم بتسهيل هذه العمليات بالتعاون مع الدول المعنية.