بوتين أجرى محادثات غير رسمية مع رئيس الإمارات

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن محادثات غير رسمية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة‭‭ ‬‬الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استمرت حتى منتصف الليل.