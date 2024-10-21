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بلينكن سيتوجه اليوم الاثنين إلى الشرق الأوسط..
أخبار دولية
2024-10-21 | 06:05
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بلينكن سيتوجه اليوم الاثنين إلى الشرق الأوسط..
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه اليوم الاثنين إلى الشرق الأوسط حيث تسعى واشنطن إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار لإنهاء حرب غزة بعد مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وتأتي أحدث جولة لوزير الخارجية الأميركي في المنطقة في وقت تكثف فيه إسرائيل حملتها العسكرية في غزة وفي لبنان ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن بلينكن سيناقش مع زعماء المنطقة أهمية إنهاء حرب غزة، وسبل رسم خطة لما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني، وكذلك كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله.
وأضافت أن جولة بلينكن ستبدأ بإسرائيل، لكنها لم تحدد الدول الأخرى.
وقال بيان صادر عن الوزارة "خلال (جولته) في المنطقة، سيناقش الوزير بلينكن أهمية إنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".
وأضاف البيان "سيواصل (بلينكن) المناقشات حول الإعداد لفترة ما بعد الصراع وسيؤكد على الحاجة إلى رسم مسار جديد يمكن الفلسطينيين من إعادة بناء حياتهم".
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