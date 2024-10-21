الرئيس الفرنسي سيقوم بزيارة دولة للمغرب

أعلن الديوان الملكي بالمغرب أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة للمغرب في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الأول.



وأوضح الديوان الملكي في بيان أن هذه الزيارة "تعكس عمق العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين".



وتحسنت العلاقات بين البلدين بعد دعم باريس في تموز الماضي لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

