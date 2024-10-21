ماكرون لنتانياهو: على الأمم المتحدة ان تمارس "دورها كاملا" لإفساح المجال أمام عودة المدنيين على جانبي الحدود اللبنانية-الاسرائيلية

أكد الرئيس لفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن الأمم المتحدة يجب أن تمارس "دورها كاملا" في جنوب لبنان، لإفساح المجال أمام عودة السكان المدنيين إلى منازلهم بأمان على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل، كما اعلن قصر الاليزيه.



وطالب الرئيس الفرنسي، نتانياهو، "الحفاظ على البنية التحتية وحماية السكان المدنيين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن" في لبنان.