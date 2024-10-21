الشرطة الإسرائيلية تعلن إعتقال سبعة إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران

أعلنت الشرطة الإسرائيلية تفكيك شبكة تجسس تضم سبعة إسرائيليين كانوا يجمعون معلومات عن القواعد العسكرية في الدولة والبنية التحتية للطاقة لصالح الاستخبارات الإيرانية.



وقالت الشرطة في بيان "نجح جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية في تفكيك شبكة تجسس تضم سبعة إسرائيليين كانوا يعملون لصالح الاستخبارات الإيرانية".



وبحسب البيان الذي أشار إلى اعتقال السبعة "كانت هذه الشبكة منخرطة في جمع معلومات حساسة عن القواعد العسكرية الإسرائيلية والبنية التحتية للطاقة".