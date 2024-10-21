"هجوم بصاروخ موجه" على سيارة في حي المزة بدمشق

قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في حي المزة في دمشق الذي يضمّ مقرات أمنية وعسكرية سورية وأخرى لسفارات ومنظمات أممية، كما أفادت وزارة الدفاع السورية.



وأوردت الوزارة في بيان أنه "حوالى الساعة 17:05 مساء اليوم (الاثنين) شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا مستهدفا سيارة مدنية في حي المزة السكني بدمشق ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة في المنطقة المحيطة".



وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أفادت في وقت سابق عن "انفجار سيارة في أحد أحياء منطقة المزة بدمشق".



وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس سيارة محترقة بالكامل في موقع الانفجار، بالإضافة إلى أضرار بواجهة فندق مجاور لموقع الانفجار القريب من وزارة الإعلام السورية.



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت السيارة مقابل فندق وقرب مبنى وزارة الإعلام في المزة بدمشق".