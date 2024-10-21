رئيس الامارات خلال لقائه بوتين: بلادي مستعدة لبذل المزيد من الجهود لحل الأزمة الأوكرانية

عشية إنعقاد قمّة مجموعة دول البريكس التي تستضيفها روسيا غدا الثلاثاء، عقد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وفي السياق، أكد بن زايد مواصلة عمل الإمارات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الاتحاد الأوراسي، لافتا إلى عزم الإمارات على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وحضرت ايضا الملفات السياسية خلال مباحثات الطرفين، حيث أكد بن زايد على إستعداد بلاده لبذل المزيد من الجهود لحل الأزمة الأوكرانية.



إلى ذلك، كشف مساعد الكرملين للسياسة الخارجية، أن بوتين سيلتقي مع الرئيس الفلسطيني والأمين العام للأمم المتحدة، الخميس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.