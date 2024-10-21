لقاء بين بوتين وغوتيريش الخميس في روسيا هو الاول منذ بدء الهجوم على اوكرانيا

أعلنت الرئاسة الروسية عن لقاء بين فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس على هامش قمة البريكس، وهو الأول بين المسؤولين في روسيا منذ نيسان 2022 وبدء الهجوم الروسي في أوكرانيا.



وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف خلال مؤتمر صحافي في موسكو إنه في نهاية قمة البريكس في قازان "ستعقد سبعة لقاءات ثنائية" من بينها لقاء "مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".