البيت الأبيض: قلقون بشأن تسريب حول استعدادات إسرائيل لشن ضربة على إيران

اعلن البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تزال "قلقة للغاية" بشأن تسريب وثيقتين شديدتي السرية للمخابرات حول استعدادات إسرائيل لشن ضربة للرد على إيران.



وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إنه لا يوجد ما يشير إلى تسريب وثائق إضافية موضحا أن المسؤولين الأميركيين على اتصال بنظرائهم الإسرائيليين بشأن التسريبات.