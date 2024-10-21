هوكستاين باق في منصبه لثلاثة أشهر على الأقل

أفادت معلومات موثوقة للـLBCI بأن المبعوث الاميركي آموس هوكستاين باق في منصبه لثلاثة أشهر على الأقل بناء على طلب من نائبة الرئيس الاميركي والمرشحة للرئاسة كامالا هاريس.