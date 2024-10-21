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فرانس برس: حماس تتجه لاعتماد مجلس قيادي بدلا من تعيين خليفة للسنوار

أخبار دولية
2024-10-21 | 13:04
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فرانس برس: حماس تتجه لاعتماد مجلس قيادي بدلا من تعيين خليفة للسنوار
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فرانس برس: حماس تتجه لاعتماد مجلس قيادي بدلا من تعيين خليفة للسنوار

تتجّه حركة حماس لعدم تعيين خليفة لرئيسها يحيى السنوار الذي قتل في عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أن "لجنة خماسية" ستتولّى إدارة الحركة، بحسب مصدرين مطلعين في الحركة لفرانس برس.
     
وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس "التوجّه لدى قيادة حماس هو بعدم تعيين خليفة لرئيس الحركة الشهيد يحيى السنوار إلى حين إجراء الانتخابات القادمة" داخل الحركة المقرّرة في آذار "إن أتيحت الظروف".
     
وأضاف أن "لجنة خماسية" كانت شكّلت في آب بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق للحركة اسماعيل هنية في طهران "ستتولّى قيادة الحركة".
     
وشُكّلت "اللجنة القيادية الخماسية" لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالحركة في ظل صعوبة الاتصال مع رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار في قطاع غزة حيث تدور حرب مدمّرة بين الحركة وحماس منذ أكثر من سنة.
     
وأوضح المصدر أن اللجنة تتكوّن من قادة الأقاليم الثلاثة خليل الحية (قطاع غزة)، وزاهر جبارين (الضفة الغربية)، وخالد مشعل (الخارج)، ورئيس مجلس الشورى في الحركة محمد درويش، وأمين سرّ المكتب السياسي الذي لا تُفصح الحركة إجمالا عن اسمه لأسباب أمنية.
     
ووفقا للمصدر، تتولّى اللجنة مهمة "إدارة الحركة في ظل الحرب والأوضاع الاستثنائية وخططها المستقبلية"، ومن صلاحيتها "إصدار قرارات استراتيجية".
     
وذكر مصدر آخر في الحركة أن قيادة حماس ناقشت اقتراحا "قُدّم داخليا"ً بتعيين رئيس لمكتبها السياسي العام من دون الإعلان عن اسمه، لكن أعضاء المكتب السياسي فضلوا الإبقاء على اللجنة الخماسية لتتولى القيادة.

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