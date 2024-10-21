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البيت الأبيض: ندعو جميع الأطراف للتعاون في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
أخبار دولية
2024-10-21 | 14:43
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البيت الأبيض: ندعو جميع الأطراف للتعاون في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
دعا البيت الأبيض اليوم الاثنين جميع الأطراف إلى التعاون في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن "حجم المساعدات المقدمة إلى غزة يجب أن يزيد، على الرغم من أن البيت الأبيض يرى زيادة في حجمها."
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