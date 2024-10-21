أميركا تحث على تشكيل حكومة سريعًا بعد إنتخابات كردستان العراق

أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة تحث الأحزاب السياسية في كردستان العراق على الانخراط في حوار لتشكيل حكومة مستقرة سريعًا بعد انتخابات أمس الأحد.



وقال باتيل في إفادة صحفية: "ما رأيناه هو إقبال كبير على التصويت وانتخابات جرت دون حوادث أمنية كبيرة".