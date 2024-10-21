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أكسيوس: تحقيق أميركي حول وحدة بالجيش الإسرائيلي بشأن إنتهاكات لحقوق الإنسان

أخبار دولية
2024-10-21 | 15:07
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أكسيوس: تحقيق أميركي حول وحدة بالجيش الإسرائيلي بشأن إنتهاكات لحقوق الإنسان
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أكسيوس: تحقيق أميركي حول وحدة بالجيش الإسرائيلي بشأن إنتهاكات لحقوق الإنسان

ذكر موقع أكسيوس اليوم الاثنين نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة بدأت مراجعة لوحدة تابعة للجيش الإسرائيلي قد يكون لها تداعيات على المساعدات الأميركية لإسرائيل.

وتركز المراجعة على "القوة 100" التابعة للجيش الإسرائيلي والتي تتولى حراسة المعتقلين من غزة. ولم يتم التوصل إلى أي نتائج حتى الآن، حسبما أفاد موقع أكسيوس نقلًا عن مسؤول أميركي.

ويخضع عدد من أعضاء الوحدة حاليًا للمحاكمة في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني.

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