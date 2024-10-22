إخماد حريق في مصفاة تكرير النفط في حمص بسوريا

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن فرق الإطفاء وقوات الدفاع المدني أخمدت حريقا اندلع في قسم الغاز بمصفاة تكرير النفط بمحافظة حمص.



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مدير المصفاة أكرم العلي القول: "تم إطفاء الحريق بالتعاون بين كل الجهات في محافظة حمص وتجري عمليات التبريد واقتصرت الأضرار على الماديات".



وأوضح العلي في حديثه للوكالة أن أسباب اندلاع الحريق غير معروفة حتى الآن وأن "التحقيقات تجري لمعرفة تلك الأسباب".