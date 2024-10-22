أستراليا تشتري صواريخ أميركية متطورة بقيمة 4.7 مليارات دولار

أعلنت أستراليا الثلاثاء أنّها أبرمت مع الولايات المتّحدة صفقة بقيمة 4.7 مليارات دولار أميركي لتزويد قواتها البحرية بصواريخ متطورة متوسطة وطويلة المدى.



ورحّبت كانبيرا بهذه الصفقة باعتبارها "منعطفا مهما".



وفي نيسان كشفت الحكومة الأسترالية عن أول استراتيجية دفاعية وطنية لها على الإطلاق. وتركز هذه الاستراتيجية على المحيط الهادئ في مواجهة "التكتيكات القسرية" المتّهمة الصين بممارستها في المنطقة.



وبموجب الصفقة ستشتري أستراليا من الولايات المتّحدة صواريخ SM-6 المحمولة على السفن والقادرة على إسقاط طائرات وصواريخ كروز، وصواريخ SM-2 Block III C المتوسطة المدى المزوّدة بقدرات حديثة في مجالي التوجيه والتوجيه الذاتي.



وقال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي بات كونروي الذي يزور واشنطن إنّ "أستراليا تواجه البيئة الجيو-استراتيجية الأكثر تعقيدا منذ الحرب العالمية الثانية".

