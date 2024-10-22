السجن 20 عاما للرئيس البيروفي الأسبق توليدو بتهم فساد

حكمت محكمة في ليما الإثنين على الرئيس البيروفي الأسبق أليخاندرو توليدو (78 عاما) بالسجن لأكثر من 20 عاما بتهم فساد وتبييض أموال، وذلك في إطار فضيحة شركة الإنشاءات العملاقة "أوديبريشت".



وتوليدو الذي حكم البلاد من 2001 ولغاية 2006، صدر بحقّه حُكم بالسجن لمدة 20 سنة و6 أشهر بعدما أدانته المحكمة بتهم تلقّي رشى بعشرات ملايين الدولارات من شركة الإنشاءات البرازيلية العملاقة "أودبريشت" مقابل حصولها على عقود عامة.



وكانت الولايات المتّحدة سلّمت توليدو إلى البيرو في نيسان/أبريل 2023 لمحاكمته.

