طهران: واشنطن ستتحمّل "كامل المسؤولية" عن أي هجوم انتقامي إسرائيلي

حذّرت إيران الإثنين من أنّ الولايات المتحدة ستتحمّل "كامل المسؤولية" في حال شنّت إسرائيل هجوما انتقاميا على الجمهورية الإسلامية، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه اطّلع على خطط إسرائيلية بهذا الصدد.



ووصف الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني تصريحات بايدن بأنها "مقلقة للغاية واستفزازية"، وذلك في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئاسة السويسرية لمجلس الأمن الدولي.



وكان الرئيس الرئيس الأميركي رد بـ"نعم ونعم" عندما سأله أحد المراسلين الجمعة عمّا إذا كان قد اطّلع على نحو جيّد على كيفية وتوقيت الرد الإسرائيلي على الضربة الصاروخية التي وجّهتها إيران في الأول من تشرين الأول.



وأطلقت إيران يومها حوالى مئتي صاروخ على إسرائيل، ردّا على الضربات الإسرائيلية على لبنان التي أودت في نهاية أيلول بالجنرال الإيراني في الحرس الثوري عباس نيلفوروشان والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.



وتوعّدت إسرائيل التي تخوض حربا ضدّ كلّ من حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان، بالردّ على الضربة الإيرانية.

