لقاء بين بوتين وغوتيريش الخميس في روسيا وملف أوكرانيا على جدول البحث

أعلن الكرملين الإثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيتباحثان خصوصا في ملف أوكرانيا الخميس في قازان في لقاء هو الأول بينهما في روسيا منذ نيسان 2022.



وأوضح الكرملين في بيان أنه "إضافة إلى عمل الأمم المتحدة، من المتوقع أن يتطرقا إلى مواضيع الساعة، خصوصا أزمة الشرق الأوسط والوضع حول أوكرانيا".



إلا أنّ الأمم المتحدة لم تؤكد هذا اللقاء، في حين انتقدت أوكرانيا بشدة قرار غوتيريش عقد اجتماع مع بوتين.



وردّا على سؤال خلال إحاطة إعلامية في نيويورك حول ما إذا كان غوتيريش يعتزم السفر إلى قازان في وقت لاحق هذا الأسبوع، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "سيصار لاحقا إلى الإعلان عن رحلاته المستقبلية".



ويوجه غوتيريش انتقادات متكررة للهجوم العسكري الذي تشنه موسكو على أوكرانيا، معتبرا أنه يشكل "سابقة خطيرة" على مستوى العالم، لكنّ وزارة الخارجية الأوكرانية قالت إن لقاء الأمين العام ببوتين في الوقت الراهن "لا يدفع قدما بقضية السلام" و"يضرّ بسمعة الأمم المتحدة".



