منظومة ثاد الأميركية المضادة للصواريخ باتت "في مكانها" في إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الإثنين أنّ منظومة "ثاد" المضادّة للصواريخ باتت "في مكانها" في إسرائيل، مشيرا إلى أنّ واشنطن أرسلت هذه المنظومة الدفاعية الأميركية المتطوّرة لحماية حليفتها من أيّ هجوم صاروخي إيراني جديد.



وقال أوستن، بحسب تصريحات نشرها البنتاغون، إنّ "هذا النظام بات في مكانه، ولن نقول ما إذا كان قيد التشغيل أم لا، ولكنّنا قادرون على تشغيله بسرعة كبيرة".



وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تستعدّ فيه إسرائيل للردّ على هجوم صاروخي ضخم شنّته عليها إيران في وقت سابق من هذا الشهر.



ويومها قالت إيران إنّها قصفت الدولة العبرية ردّا على اغتيالها زعيم حزب الله حسن نصر الله في غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك أيضا انتقاما لمقتل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران في تفجير نسبته الجمهورية الإسلامية إلى إسرائيل.

