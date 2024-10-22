واشنطن: إرسال قوات كوريا الشمالية لمؤازرة روسيا في أوكرانيا "تطور خطر"

اعلنت الولايات المتحدة الإثنين ان إرسال كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا في أوكرانيا من شأنه أن يشكل "تطوّرا خطيرا"، وذلك بعد تقارير استخبارية كورية جنوبية بهذا الصدد.



وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود "اطّلعنا على تقارير تفيد بأنّ جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية أرسلت قوات وتتهيّأ لإرسال مزيد من الجنود إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب روسيا".



وأضاف "إذا صحّ ذلك، فإنّ هذا الأمر يشكّل تطوّرا خطرا ويثير قلقا بالغا ويعكس ترسيخا واضحا للعلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا".



وأضاف "نحن بصدد التشاور مع حلفائنا وشركائنا بشأن تداعيات خطوة دراماتيكية كهذه".



وأوردت الاستخبارات الكورية الجنوبية الجمعة أن كوريا الشمالية قررت إرسال "قوة كبيرة من الجنود" إلى روسيا لدعمها في الحرب، وأن 1500 جندي كوري شمالي يتدرّبون في شرق روسيا.

