نائب وزيرة الخزانة الأميركية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني الوضع الاقتصادي بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن نائب الوزيرة والي أدييمو تحدث الاثنين إلى رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى وناقشا الأمن والاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية.



وأفادت الوزارة بأن أدييمو ومصطفى ناقشا أيضا جهود السلطة الفلسطينية لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.



وذكرت أن أدييمو "شدد على أهمية منع "الإرهابيين" والمتطرفين العنيفين" من جمع الأموال واستخدامها ونقلها في الضفة الغربية.



وقالت الوزارة إنهما تحدثا أيضا عن أهمية علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.