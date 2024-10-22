هجمات روسية تودي بحياة 6 أشخاص في زابوريجيا ودونيتسك بأوكرانيا

أفاد مسؤولان بأن هجمات روسية أودت بحياة ثلاثة أشخاص في مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا وثلاثة في منطقة دونيتسك.



وقال حاكم زابوريجيا إيفان فيدوروف في رسالة على تيليغرام إن القتلى الثلاثة سقطوا جراء ضربة استهدفت منطقة سكنية.



وفي منطقة دونيتسك إلى الشرق، قال الحاكم فاديم فيلاشكين إن قصفا روسيا قتل شخصين في ميرنوهراد، وهي بلدة تقع إلى الشرق من بوكروفسك التي يستهدفها الجيش الروسي.



وقتل شخص في كوراخوف وهي نقطة محورية أخرى للهجمات الروسية.