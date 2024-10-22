كوريا الشمالية تنفي إرسال قوات الى روسيا لمؤازرتها في الحرب باوكرانيا

نفت كوريا الشمالية الاثنين إرسال قوات الى روسيا لمؤازرتها في الحرب في أوكرانيا فيما وصف ممثل لبيونغ يانغ لدى الأمم المتحدة إعلان سيول في هذا الصدد بانه "شائعة لا أساس لها".



وقال ممثل لكوريا الشمالية في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت مساء الاثنين في نيويورك "في ما يتعلق بما يسمى التعاون العسكري مع روسيا، فإن وفدي لا يشعر بالحاجة إلى التعليق على هذه الشائعات النمطية التي لا أساس لها".



وأضاف أن ما أعلنته سيول "يهدف الى تشويه صورة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وتقويض العلاقات المشروعة والودية وروابط التعاون بين دولتين ذات سيادة".



وكانت كوريا الجنوبية استدعت الاثنين السفير الروسي في سيول للمطالبة بانسحاب "فوري" للجنود الذين أرسلتهم، بحسب قول سيول، بيونغ يانغ لدعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

