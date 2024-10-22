عراقجي: احتمال توسع رقعة الحرب وارد ونحن جاهزون لمواجهة كل السيناريوهات

اعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي اليوم أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية بذلت قصارى جهدها لخفض التصعيد في المنطقة، إلا أنها جاهزة لمواجهة كل السيناريوهات"، معتبرا بحسب "وكالة مهر للانباء" أن "احتمال توسع رقعة الحرب وارد". ولفت إلى أنه عقد "لقاءات مع عدد من قادة دول الجوار ولمس توافق الجميع على ضرورة تفادي الحرب".



وقال : "إذا استمر العدوان الصهيوني في اعتداءاته فسنرد عليه"، مشيرا إلى أن "إيران لا تريد الحرب في المنطقة لكنها مستعدة لأي حرب".



وشدد على أن "احتمال توسع رقعة الحرب وارد لتكون حربا شاملة في أرجاء المنطقة"، مؤكدا استعداد بلاده "لمواجهة السناريوهات كافة".