مسيرات أوكرانية استهدفت مصانع روسية للمواد الكحولية

أفاد مسؤولون روس بأن هجمات بطائرات مسيرة شنتها أوكرانيا الليلة الماضية تسببت في انفجار وحريق في منشأة لتصنيع الإيثانول وألحقت أضرارا بمنشأتين أخريين لإنتاج الكحول في روسيا.



وقال حاكم منطقة تامبوف الروسية ماكسيم إيجوروف عبر تطبيق تيليغرام إن انفجارا هز مصنع بيوكيم للكيمياء الحيوية في المنطقة، مما أدى إلى اندلاع حريق لم يستمر طويلا.



وأضاف: "وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات".



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 18 طائرة مسيرة أوكرانية، وذلك دون الإشارة إلى منطقة تامبوف التي تبعد نحو 450 كيلومترا جنوب شرقي موسكو.



وكشف حاكم منطقة تولا المتاخمة لموسكو شمالا اليوم، أن هجوما بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا ألحق أضرارا بمعملين للتقطير في بلدة يفريموف وقرية لوجكوفسكي.



وأكد على تطبيق تيليغرام أن الوضع "تحت السيطرة" وأن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.



ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة تلك التقارير على نحو مستقل، كما لم يصدر تعليق من أوكرانيا بعد.