وزير الخارجية الإيراني من الكويت: دول الجوار لن تسمح باستخدام "مجالها الجوي" لمهاجمة إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من العاصمة الكويتية، أن دول الجوار لن تسمح باستخدام مجالها الجوي في أي هجوم ضد طهران.وقال عراقجي في مؤتمر صحافي قبيل لقائه أمير الكويت: "تلقينا تطمينات من جيراننا بعدم استخدام أراضيهم وأجوائهم في الإعتداء على إيران"، وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل.