تراجع عدد سكان أوكرانيا بعشرة ملايين نسمة منذ بدء الغزو الروسي في 2022

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان الثلاثاء أن التعداد السكاني في أوكرانيا تراجع بأكثر من عشرة ملايين نسمة منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، استنادا إلى أرقام السلطات الأوكرانية.



وقالت المديرة الإقليمية للصندوق فلورانس بوير خلال إحاطة صحافية في جنيف "نلاحظ بصورة عامة أن عدد السكان في أوكرانيا تراجع بأكثر من عشرة ملايين نسمة منذ بدء الحرب، موضحة أن ذلك ناجم عن "مجموعة من العوامل".