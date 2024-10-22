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الصين تؤكد التوصل إلى حل مع الهند حول مسائل حدودية
أخبار دولية
2024-10-22 | 05:36
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الصين تؤكد التوصل إلى حل مع الهند حول مسائل حدودية
أعلنت الصين أنها توصلت إلى "حل" مع الهند بشأن قضايا تتعلق بحدودهما المتنازع عليها، بعد أن قالت نيودلهي إنها توصلت إلى اتفاق مع بكين حول تسيير دوريات عسكرية على طول الحدود.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمره الصحافي الدوري: "في الآونة الأخيرة، حافظت الصين والهند على اتصال وثيق من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية بشأن القضايا المتعلقة بالحدود الصينية الهندية. حاليا، توصل الجانبان إلى حل بشأن القضايا ذات الصلة".
وتدور خلافات بين الصين والهند اللتين تبادلتا الاتهامات بمحاولة الاستيلاء على الأراضي على طول شريط ضيق من الأرض يُعرف باسم خط السيطرة الفعلية، ويقوم مقام الحدود بينهما.
وبعد مناوشة حدودية في عام 2020 أسفرت عن مقتل 20 جنديا هنديا على الأقل وأربعة جنود صينيين، سحب الجانبان عشرات الآلاف من القوات واتفقا على عدم تسيير دوريات على طول الشريط الفاصل.
وقال لين الثلاثاء إن بكين "أعطت موافقتها ... في المرحلة المقبلة، سنعمل مع الهند على تنفيذ هذا الحل بشكل صحيح".
ولم يؤكد لين ما إذا كان الاتفاق يمهد الطريق لعقد اجتماع رسمي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في قمة البريكس التي تنظمها روسيا اعتبارا من الثلاثاء.
أخبار دولية
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