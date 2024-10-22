برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: مستويات التنمية في غزة عادت لما كانت عليه في 1955

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الحرب في غزة دمرت الاقتصاد الفلسطيني إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي 35 بالمئة منذ بداية الحرب قبل عام في حين انهارت مستويات التنمية في القطاع نفسه لتعود إلى ما كانت عليه في الخمسينيات من القرن الفائت.



وقالت المسؤولة بالبرنامج تشيتوسي نوغوتشي خلال إطلاق دراسة جديدة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب إنه استنادا إلى بعض المعايير اقترب مستوى الفقر في قطاع غزة الآن من 100 بالمئة نتيجة للاضطرابات في حين بلغ معدل البطالة 80 بالمئة.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين إن 42718 فلسطينيا قتلوا وأصيب 100282 حتى الآن في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023.



وأضافت نوغوتشي، متحدثة بصوت متقطع من دير البلح، "تشهد دولة فلسطين مستويات لم يسبق لها مثيل من النكسات... بالنسبة لغزة، تراجعت مستويات التنمية إلى ما كانت عليه قبل نحو 70 عاما في عام 1955".