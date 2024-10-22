الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: مستويات التنمية في غزة عادت لما كانت عليه في 1955

أخبار دولية
2024-10-22 | 06:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: مستويات التنمية في غزة عادت لما كانت عليه في 1955
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: مستويات التنمية في غزة عادت لما كانت عليه في 1955

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الحرب في غزة دمرت الاقتصاد الفلسطيني إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي 35 بالمئة منذ بداية الحرب قبل عام في حين انهارت مستويات التنمية في القطاع نفسه لتعود إلى ما كانت عليه في الخمسينيات من القرن الفائت.

وقالت المسؤولة بالبرنامج تشيتوسي نوغوتشي خلال إطلاق دراسة جديدة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب إنه استنادا إلى بعض المعايير اقترب مستوى الفقر في قطاع غزة الآن من 100 بالمئة نتيجة للاضطرابات في حين بلغ معدل البطالة 80 بالمئة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين إن 42718 فلسطينيا قتلوا وأصيب 100282 حتى الآن في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وأضافت نوغوتشي، متحدثة بصوت متقطع من دير البلح، "تشهد دولة فلسطين مستويات لم يسبق لها مثيل من النكسات... بالنسبة لغزة، تراجعت مستويات التنمية إلى ما كانت عليه قبل نحو 70 عاما في عام 1955".

آخر الأخبار

أخبار دولية

الأمم

المتحدة

الإنمائي:

مستويات

التنمية

LBCI التالي
قمة "بريكس" في قازان.. "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"
الصين تؤكد التوصل إلى حل مع الهند حول مسائل حدودية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-16

منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان: معاناة المدنيين بلغت "مستويات غير مسبوقة"

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-14

وزير خارجية إسبانيا: ما تقوم به قوة اليونيفيل ضروري وهجمات إسرائيل عليها غير مقبولة والأمم المتحدة وحدها هي التي يمكنها إصدار أمر بسحب قوات اليونيفيل

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-28

السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: بقتلنا لنصر الله أرسلنا رسالة واضحة لأصدقائه في بيروت وعواصم أخرى في المنطقة وملتزمون بإعادة 70 ألف نازح داخل إسرائيل إلى ديارهم في الشمال

LBCI
أخبار دولية
2024-09-25

زيلينسكي يؤكد في الأمم المتحدة أن اوكرانيا "لن تقبل ابدا" باتفاق سلام يفرض عليها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:57

بغداد تعلن قتل أبرز قائد في تنظيم الدولة الإسلامية مع ثمانية قادة آخرين

LBCI
أخبار دولية
07:09

تأكيد أول إصابة بسلالة متحورة جديدة لجدري القردة "إمبوكس" في ألمانيا

LBCI
آخر الأخبار
06:56

الداخل الاسرائيلي يغلي..اليكم أبرز التطورات الميدانية

LBCI
أخبار دولية
06:37

قمة "بريكس" في قازان.. "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:54

النائب جورج عدوان: مهما كانت الظروف والصعوبات الملجأ الوحيد هو المؤسسات وبناء الدولة ويجب أن نُحافظ على مجلس النواب ونظامه والانتخابات كي نتمكّن من النّهوض بالبلد

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-20

غارتان على جرود الهرمل

LBCI
آخر الأخبار
03:35

الإذاعة الإسرائيلية: جهاز الأمن العام يعتقل 7 مواطنين عرب من القدس جندتهم إيران وكلفتهم بقتل عالم إسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
05:24

بلدية المنصورية المكلس الديشونية تشجب وتنفي علاقتها برمي مناشير تحريضية ضمن نطاقها البلدي (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:34

إصابات طفيفة لـ 3 مسعفين من الصليب الأحمر خلال عملية إنقاذ في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
07:35

مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله: نعلن مسؤوليتنا عن استهداف منزل نتنياهو والقرض الحسن تحسبت لهذا اليوم

LBCI
آخر الأخبار
06:56

الداخل الاسرائيلي يغلي..اليكم أبرز التطورات الميدانية

LBCI
أخبار لبنان
06:55

بعد تهديدات اسرائيلية..سلسلة غارات على حوش صور

LBCI
أخبار لبنان
06:54

النبطية في مرمى القصف الإسرائيلي.. ومجزرة في حي كسار زعتر

LBCI
أخبار لبنان
06:53

التحام في البرّ وقصف صاروخي..هكذا تبدو المواجهة اليوم بين حزب الله والجيش الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
06:49

كاميرا الـLBCI تجول في طوابق وأقسام "مستشفى الساحل" المهدّد

LBCI
أخبار لبنان
06:39

بو صعب من مجلس النواب: برّي أكّد أنّه عندما تتوقف الحرب ستكون هناك دعوة لانتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
06:00

جهاد سعادة: الأضرار التي لحقت بمستشفى رفيق الحريري جسيمة ومستمرون بالعمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:03

الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات تحت مستشفى الساحل في حارة حريك

LBCI
خبر عاجل
15:10

الجيش الإسرائيلي يحذر سكان هذه المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت...

LBCI
أخبار لبنان
17:06

المشهد من منطقة الأوزاعي التي قصفت للمرة الأولى...ولحظة "الضربة الثانية" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:33

أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم

LBCI
خبر عاجل
14:58

متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل لن تضرب مستشفى في بيروت والذي تقول إن حزب الله لديه مخبأ أموال فيه

LBCI
أخبار لبنان
07:06

أدرعي: تحذير إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الغبيري

LBCI
خبر عاجل
14:29

الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيشن ضربات جديدة ضد حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة

LBCI
خبر عاجل
14:42

مدير مستشفى الساحل اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت يعلن إخلاء المستشفى وينفي الإدعاءات بوجود مخبأ للأموال تابع لحزب الله أسفله ويدعو الجيش اللبناني للزيارة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More