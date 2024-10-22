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قمة "بريكس" في قازان.. "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"
أخبار دولية
2024-10-22 | 06:37
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قمة "بريكس" في قازان.. "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"
انطلقت في مدينة قازان الروسية فعاليات قمة "بريكس" بنسختها الـ16، بمشاركة نحو 40 دولة، وموضوع القمة الرئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام التي تضم بالإضافة إلى البرازيل، روسيا ، الهند ، والصين وجنوب أفريقيا، دولاً جديدة هي الإمارات، مصر، إثيوبيا، وإيران
وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية. ويسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر القمة لجعل هذا التكتل قوة قادرة على مقارعة "الهيمنة" الغربية، لكن خصوصا إلى إظهار فشل محاولات عزل بلاده.
أخبار دولية
"بريكس"
قازان..
"تعزيز
التعددية
التنمية
والأمن
العالميين
العادلين"
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